بورصة السعودية تهبط صباحا مع تراجع أسعار خام النفط العالمية
0755 جمت - تراجعت الأسهم السعودية في بداية معاملات اليوم الأربعاء تحت ضغوط بيعية من قبل المتعاملين على أسهم البتروكيماويات مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.
وخسر المؤشر السعودي 0.1 بالمئة ليصل إلى 6442.9 نقطة.
ونزلت أسهم سبكيم 0.7 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة وبترورابغ 0.85 بالمئة وسابك 0.3 بالمئة وبنك البلاد 0.8 بالمئة.
وهبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء حيث من المتوقع أن يظل إنتاج الدول الكبرى المصدرة للخام في منطقة الشرق الأوسط مرتفعا أو ربما حتى يزيد في الوقت الذي تضغط فيه المخاوف بشأن وضع الاقتصاد الصيني على توقعات الطلب على الوقود.
وشارك في التراجع أسهم صافولا 0.3 بالمئة والمراعي 0.9 بالمئة وزين 0.7 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة بينما ارتفعت أسهم ساب 1.7 بالمئة.
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0630 جمت - هبطت أسهم بورصة الكويت صباح اليوم ما دفع المؤشر الرئيسي للانخفاض 0.4 في المئة ليصل إلى 5378 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.02 في المئة إلى 826 نقطة. يتبع