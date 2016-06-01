مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - ساعدت مشتريات المتعاملين الأجانب على الأسهم القيادية وخاصة البنك التجاري الدولي وهيرميس في صعود بورصة مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء ولكن وسط سيولة متوسطة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1.19 بالمئة ليغلق عند 7572.4 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.22 بالمئة ليغلق عند 372.99 نقطة.

وبلغت قيم التداول 550.319 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع. واستحوذ الأجانب على 17.3 بالمئة من التداولات والمصريون على 79 بالمئة والمؤسسات على نحو 63 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي واحدا بالمئة وهيرميس 3.65 بالمئة وبايونيرز 1.98 بالمئة وبالم هيلز 0.4 بالمئة.

وشارك في الارتفاع أسهم المصرية للاتصالات 3.7 بالمئة وسوديك 3.3 بالمئة وجي.بي أوتو 5.3 بالمئة وإعمار مصر 1.7 بالمئة.

وفي السعودية أدت مشتريات المتعاملين على أسهم البنوك إلى تحويل خسائر المؤشر الصباحية إلى مكاسب ليغلق المؤشر في الرياض مرتفعا 0.15 بالمئة عند 6457.95 نقطة.

وكسبت أسهم بنك الجزيرة 2.75 بالمئة وساب 3.15 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة بينما نزلت أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك 0.6 بالمئة.