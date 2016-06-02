بورصة السعودية تنهي الاسبوع مرتفعة

1210 جمت - أنهت بورصة السعودية معاملات نهاية الاسبوع على ارتفاع وسط مشتريات من قبل المتعاملين على اسهم البتروكيماويات والبنوك.

وصعد المؤشر السعودي 0.48 بالمئة ليغلق عند 6488.8 نقطة.

وكسبت أسهم سامبا 2.3 بالمئة وبنك البلاد 0.55 بالمئة ومصرف الإنماء 1.15 بالمئة وسابك 1.5 بالمئة وينساب 0.5 بالمئة.

وأخذت شركة أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات خطوة كبيرة على طريق توسعها في الشرق الأوسط بعدما اكتسبت شريكا هاما في المملكة العربية السعودية.

وقالت أوبر أمس الأربعاء إنها جمعت 3.5 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي في إطار خطة توسع في منطقة الشرق الأوسط.

ونزلت أسهم الراجحي 0.4 بالمئة وحلواني اخوان 1.6 بالمئة وزين 0.7 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة والمملكة القابضة 1.3 بالمئة.

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