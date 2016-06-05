بورصة مصر تصعد صباحا وسط شح في السيولة

0830 جمت - ارتفعت بورصة مصر بشكل طفيف في بداية معاملات اليوم الأحد بدعم من مشتريات المتعاملين العرب والأجانب ولكن وسط شح واضح في السيولة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.17 بالمئة ليصل إلى 7630.86 نقطة كما زاد المؤشر الثانوي 0.32 بالمئة إلى 375.52 نقطة.

وبلغت قيم التداول 41.381 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ الأفراد على 78.5 بالمئة.

وكسبت أسهم هيرميس 1.2 بالمئة وبالم هيلز 1.6 بالمئة وسوديك 2.03 بالمئة وجلوبال تليكوم واحدا بالمئة وإيديتا 0.3 بالمئة.

وتراجعت أسهم مستشفى كليوباترا 0.1 بالمئة في ثاني جلسة لتداولها في بورصة مصر.