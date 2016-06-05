تداولات ضعيفة في بورصة الكويت وهبوط في المؤشرات

1020 جمت - ساد ضعف التداول في بورصة الكويت اليوم الأحد حيث بلغت القيمة المتداولة 7.4 مليون دينار وهي قيمة متواضعة مقارنة بما هو معتاد والذي يدور حول 10 ملايين دينار يوميا.

وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.84 في المئة ليصل إلى 811.25 نقطة كما انخفض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.11 في المئة إلى 5370.9 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هبوط المؤشرات الرئيسية "ليس كبيرا" لاسيما في ظل غياب المحفزات.

وأضاف أن انخفاض معدلات التداول "أمر طبيعي" قبيل رمضان الذي يفضل فيه كثيرون عدم الدخول في البورصة اضافة إلى تقلص ساعات التداول.

وأضاف أن هذه المرحلة يتسم السوق "بالهدوء فليس هناك من أخبار إلا انتظار الربع الثاني."

وبنهاية التداولات ارتفعت أسهم المدينة 5.75 في المئة وبنك بوبيان 1.25 في المئة واكتتاب 2.9 في المئة بالكويت.