المؤشر السعودي ينخفض تحت وطأة خسائر البتروكيماويات

1257 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأحد على انخفاض قوي متأثرا بخسائر أسهم البتروكيماويات بعد هبوط أسعار النفط علاوة على جني بعض المتعاملين للأرباح استعدادا لشهر رمضان وموسم العطلات.

ونزل المؤشر 1.2 بالمئة إلى 6413.02 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.04 مليار ريال. وهبط مؤشر البتروكيماويات 2.2 بالمئة.

وقاد النزول سهم سابك ذو الثقل بخسائر 3.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم الأهلي التجاري ومعادن والبحري والراجحي وجبل عمر والإنماء وساب بنسب تراوحت بين 0.4 و3.6 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم صافولا 1.5 بالمئة وبنك الرياض 0.4 بالمئة والعربي الوطني 0.5 بالمئة والعثيم 0.8 بالمئة.

وقفز سهم زين عشرة بالمئة بعدما قالت الشركة إنها وقعت اتفاقية إعادة تمويل تجاري طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار ريال مع تحالف بنكي يقوده البنك العربي الوطني ويضم أربعة بنوك هي البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي ومجموعة سامبا المالية.