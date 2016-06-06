تداولات ضعيفة في بورصة الكويت في أول جلسة في شهر رمضان

0809 جمت - ساد ضعف التداول في بورصة الكويت اليوم الإثنين في أول جلسة في شهر رمضان الذي يتسم التداول فيه عادة بالهدوء.

وبلغت قيمة التداولات 1.9 مليون دينار في أول نصف ساعة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.02 في المئة إلى 5371.7 نقطة في حين بلغ ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2 في المئة إلى 812.9 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن فترة التداول قصيرة في رمضان وتبلغ نحو ساعتين وهي نصف المدة المعتادة في الأيام العادية متوقعا أن تتأثر قيم التداول ومجمل النشاط بهذا الأمر.

وأضاف أن "التداولات ستكون انتقائية وستبقى في مدى ضيق.. والأسهم ستبقى مستقرة في رمضان."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني في مستهل التداولات 1.6 في المئة والامتياز 1.5 في المئة والمدينة 1.1 في المئة.