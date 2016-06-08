مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة رغم تواضع قيم التداول

1040 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على ارتفاع رغم تواضع قيم التداول التي بلغت 7.6 مليون دينار.

وارتفع المؤشر الكويتي الرئيسي 0.24 في المئة ليصل إلى ‭5406.13‬ نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.42 في المئة إلى 519.5 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل الاقتصادي لرويترز إن ارتفاع المؤشرات الرئيسية اليوم يعد "قويا" لكنه مقتصر على عدد قليل من الشركات موضحا أن الشركات المضاربية لا تستحوذ على نسبة كبيرة من التداول بسبب ضعف قيمة التداول الاجمالية.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي وفيفا 1.1 في المئة والمباني 1.3 في المئة ومجموعة الصناعات 1.8 في المئة.

وهبطت أسهم بنك وربة 1.15 في المئة والوطنية العقارية 1.1 في المئة والامتياز 1.4 في المئة والساحل 1.3 في المئة.

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