ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي وبورصة مصر تنهي الأسبوع على انخفاض
1210 جمت - أغلق مؤشر البورصة السعودية مرتفعا بشكل طفيف بلغت نسبته 0.03 بالمئة إلى 6606.9 نقطة في حين أنهى المؤشر المصري الرئيسي الأسبوع على انخفاض.
وارتفعت أسهم سامبا 1.2 بالمئة وسبكيم والمراعي 1.4 بالمئة وموبايلي 0.4 بالمئة في حين تراجع سهم المملكة القابضة 2.6 بالمئة وسابك 0.6 بالمئة وبترورابغ 0.4 بالمئة.
وفي القاهرة هبط المؤشر الرئيسي 0.31 بالمئة في حين صعد المؤشر الثانوي 0.26 بالمئة بنهاية الجلسة.
وانخفضت أسهم بايونيرز 0.5 بالمئة وحديد عز 2.5 بالمئة وبالم هيلز 0.4 بالمئة وهيرميس 2.55 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.4 بالمئة.
في المقابل ارتفعت أسهم التجاري الدولي 0.8 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.5 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 0.9 بالمئة.
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1130 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع هو الرابع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع بفعل شراء انتقائي في أسهم قيادية وسط سيولة شحيحة. يتبع