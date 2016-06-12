شركة تابعة لجي اف اتش البحرينية تستحوذ على محفظة عقارية في أمريكا

الكويت 12 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة جي اف اتش البحرينية اليوم الأحد إن شركة جي اف اتش كابيتال المحدودة التابعة لها ومقرها دبي استحوذت على محفظة عقارية صناعية في الولايات المتحدة تقدر قيمتها بمبلغ 65 مليون دولار.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية في بيان لبورصة الكويت إن المحفظة تضم مجموعة من مختلف العقارات الصناعية المتخصصة في أنشطة التوزيع والتخزين ومن المتوقع أن تحقق تدفقات نقدية منتظمة بفضل عقود الإيجار طويلة الأجل المبرمة لهذه العقارات.

وقال البيان "تتمتع هذه العقارات بمعدلات إشغال عالية من قبل قاعدة كبيرة ومتنوعة من المستأجرين."

وتوقع البيان أن تحقق عملية الاستحواذ هذه عائدا نقديا سنويا بنسبة تفوق 8.5 في المئة وعائد سنوي على الاستثمار يصل إلى عشرة في المئة للمجموعة وعملائها.

وأضاف أن هذا هو الاستحواذ الثالث لهذه الشركة ويأتي بعد الاستحواذ على محفظة عقارية صناعية تضم 30 مبنى تقع في 7 ولايات والاستحواذ كذلك على ثلاث عقارات في ولايات تكساس وجورجيا خلال 18 شهرا مضت.