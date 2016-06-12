تراجع أسعار النفط وجني الأرباح يدفعان الأسهم السعودية للتراجع

1205 جمت - تراجعت الأسهم السعودية خلال معاملات اليوم الأحد في أعقاب نزول أسعار النفط الخام العالمية ثلاثة بالمئة عند التسوية يوم الجمعة ووسط موجات جني أرباح بعد الصعود خلال معاملات الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن خطة التحول الوطني.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.41 دولار أو نحو 2.7 بالمئة عند التسوية لتصل إلى 50.54 دولار للبرميل يوم الجمعة مسجلة أكبر انخفاض لها في شهر.