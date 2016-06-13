بورصة الكويت تتحرك نزولا في تداولات ضعيفة
0757 جمت - تراجعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في بداية معاملات اليوم الاثنين وسط تداولات هزيلة.
ونزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.46 بالمئة ليصل إلى 812.11 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 0.08 بالمئة إلى 5417.9 نقطة.
وخسرت أسهم فيفا 1.1 بالمئة وأسهم بنك الكويت الوطني 1.61 بالمئة وأجيليتي 1.02 بالمئة بينما ارتفعت أسهم بنك وربة 1.16 بالمئة.
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0715 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الاثنين وسط تداولات ضعيفة مع عزوف الكثير من المتعاملين عن التداول خلال شهر رمضان.
وخسر المؤشر 0.18 بالمئة إلى 6559 نقطة.
وقاد التراجعات سهما سامبا وساب بخسائر 0.9 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب. يتبع