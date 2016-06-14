أداء متباين لمؤشرات الكويت صباحا

14 يونيو حزيران (رويترز) - تباين أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية في مستهل تعاملات الثلاثاء وسط تداولات ضعيفة مع غياب المتعاملين عن السوق خلال شهر رمضان.