مؤشرات الكويت تتراجع صباحا
الكويت 15 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.06 في المئة ليصل إلى 5408.9 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.11 في المئة إلى 809.9 نقطة.
وبلغت القيمة المتداولة الإجمالية 2.3 مليون دينار منها 1.3 مليون دينار لسهم بنك الكويت الوطني وحده.
واستقر سعر سهم بنك الكويت الوطني دون تغيير عند 610 فلوس.
وارتفعت أسهم نور للاستثمار والساحل 1.3 في المئة وايفا 1.7 في المئة.
في المقابل هبطت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 5.5 في المئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي واحدا في المئة وسفن 3.6 في المئة.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار)
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