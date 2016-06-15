مؤشرات الكويت تتراجع صباحا

الكويت 15 يونيو حزيران (رويترز) - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.06 في المئة ليصل إلى 5408.9 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.11 في المئة إلى 809.9 نقطة.