أسهم الخرافي ترتفع في بورصة الكويت صباحا بعد أخبار عن صفقة أمريكانا

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت أسهم مجموعة الخرافي في بورصة الكويت صباح اليوم الخميس بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) أطلقت من جديد مباحثات لبيع حصة الأغلبية التي تملكها عائلة الخرافي إلى مجموعة من مستثمري الخليج بعد أيام فقط من انهيار المفاوضات لأسباب تتعلق بالتقييم.

وأوقفت بورصة الكويت صباح اليوم أسهم أمريكانا عن التداول.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة والاستثمارات الوطنية 2.2 في المئة والساحل 2.4 في المئة والمال 1.8 في المئة والأولى للاستثمار واحدا في المئة وجميعها تنتمي لمجموعة الخرافي.

وبحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش كان المؤشر الرئيسي للبورصة متراجعا 0.04 في المئة إلى 5388 نقطة في حين استقر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية عند 810.8 نقطة.

وارتفعت أيضا أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة وبنك الكويت الدولي واحدا في المئة ونور للاستثمار 4.8 في المئة.