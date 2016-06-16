ارتفاع طفيف للمؤشر الرئيسي في الكويت وهبوط الأسهم القيادية

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - سجل المؤشر الكويتي الرئيسي ارتفاعا طفيفا في ختام التعاملات اليوم الخميس لكن الأسهم القيادية هبطت ليغلق مؤشر كويت 15 منخفضا 0.48 في المئة إلى 806.9 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.08 في المئة ليصل إلى 5394.8 نقطة.

وصعدت أسهم مجموعة الخرافي بعد أن قالت مصادر لرويترز إن الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) أطلقت من جديد مباحثات لبيع حصة الأغلبية التي تملكها عائلة الخرافي إلى مجموعة من مستثمري الخليج بعد أيام فقط من انهيار المفاوضات لأسباب تتعلق بالتقييم.

وأوقفت بورصة الكويت صباح اليوم أسهم أمريكانا عن التداول.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة والاستثمارات الوطنية 2.2 في المئة والساحل 2.4 في المئة والخليج للكابلات 1.25 في المئة وجميعها ينتمي لمجموعة الخرافي.

وارتفعت أسهم بنك الخليج 1.8 في المئة والبنك التجاري 1.2 في المئة والمدينة واحدا في المئة.