أسهم الخرافي الكويتية تقود البورصة للارتفاع ولا تداولات على سهم أمريكانا

الكويت 19 يونيو حزيران (رويترز) - قادت أسهم مجموعة الخرافي الكويتية بورصة الكويت اليوم الأحد للصغعود بقوة بعد الإعلان عن توقيع صفقة بيع كامل أسهم المجموعة في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) لشركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بسعر 2.65 دينار للسهم الواحد.

ولم تتم أي صفقة على سهم أمريكانا بعد إعادته للتداول نظرا للفرق الكبير بين السعر المعلن للصفقة وسعر الطلب الذي تم على السهم في البورصة وهو 2.2 دينار للسهم.

وتفرض بورصة الكويت حدودا على أقصى ارتفاع مسموح به لصعود أي سهم في الجلسة الواحدة وهو في حالة سهم أمريكانا 100 فلس فقط فوق آخر سعر لتداول السهم في الجلسة السابقة البالغ 2.1 دينار. والدينار الكويتي ألف فلس.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن سهم بنك الكويت الوطني هو الأكثر استفادة من هذه الصفقة لأن البنك عنده أكبر كمية أسهم مرهونة من أسهم الشركة وعدد آخر من أسهم المجموعة.

واضاف أن هذه الصفقة سيستفيد منها العديد من الأسهم لاسيما أنها ستوفر سيولة إضافية للبورصة مبينا أن الصفقة جاءت في وقت يحتاج فيه السوق "إلى مبادرات ومحفزات.. وهذه الصفقة ستكون جيدة للفترة القادمة."

وصعد المؤشر الكويتي الرئيسي 1.16 في المئة ليغلق على 5457.5 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.95 في المئة إلى 822.7 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة الخرافي في البورصة ومنها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة التي صعدت 8.9 في المئة وكابلات 4.9 في المئة والاستثمارات الوطنية 5.3 في المئة والساحل ستة في المئة والمال 8.8 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 3.3 في المئة وبنك الخليج 4.4 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وأجيليتي 3.2 في المئة. وهبطت أسهم الكويتية للاستثمار 1.2 في المئة والمدينة 5.1 في المئة وأسيكو 3.3 في المئة.