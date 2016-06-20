وحدة بيت التمويل الكويتي بالبحرين تشارك كممول رئيسي في مشروع ديرة العيون بكلفة 730 مليون دولار

الكويت 20 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الإثنين إن وحدته البحرينية "بيتك-البحرين" شارك "كممول رئيسي" في تمويل مشروع ديرة العيون الذي تبلغ مساحته 1.2 مليون متر مربع ويضم 3100 وحدة سكنية حيث تتجاوز قيمة المشروع الإجمالية 730 مليون دولار.

ولم يذكر البنك الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية في بيانه الصحفي الذي تلقت رويترز نسخة منه قيمة التمويل الذي شارك به في هذا المشروع الواقع جنوب ديار المحرق بالمملكة.

ونقل البيان عن حمد المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس مجلس ادارة بيتك- البحرين قوله إن البنك يدعم دائماً المبادرات التي تعمل على استقطاب مشاريع تحتاج إلى تمويلات ضخمة ومبتكرة تعزز اقتصاد مملكة البحرين وتساهم فى توفير السكن المثالي للمواطن البحريني.

ويقام هذا المشروع طبقا للاتفاقية الموقعة بين شركة ديار المحرق وحكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان بقيمة تتجاوز 730 مليون دولار. ومن المقرر أن تكون وحداته جاهزة للسكن خلال الربع الأخير من العام 2017.