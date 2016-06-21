بنوك كويتية ترفض الإفصاح عن استفادتها من صفقة أمريكانا

الكويت 21 يونيو حزيران (رويترز) - رفضت عدة بنوك كويتية اليوم الثلاثاء الإفصاح عن استفادتها المحتملة من صفقة استحواذ شركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار على أسهم مجموعة الخرافي الكويتية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) والتي تقدر بنحو 2.4 مليار دولار.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قالت أمس إن أربعة بنوك سوف تستفيد من هذه الصفقة من خلال سداد مديونيات قائمة على مجموعة الخرافي ومرهون مقابلها أسهم أمريكانا.

ويرى محللون واقتصاديون أن البنوك الكويتية قد تكون الرابح الأكبر من صفقة أمريكانا إذ أن مجموعة الخرافي تدين لعدد من البنوك الكويتية بمليارات الدولارات ومن المؤكد أنها سوف تستخدم أموال صفقة أمريكانا في سداد هذه الديون.

ولا توجد أرقام دقيقة للديون المستحقة على مجموعة الخرافي وهي واحدة من أكبر مجموعات المال والأعمال في منطقة الخليج، لكن مصدرا قريبا من المجموعة قال لرويترز يوم الأحد إن هذه الديون تقدر بنحو ستة مليارات دولار.

وقالت الجريدة إن البنوك الأربعة هي بنك الخليج الذي يحوز 111 مليون سهم مرهون قيمتها حوالي 295 مليون دينار وبنك الكويت الوطني ولديه 76 مليون سهم مرهون قيمتها 201 مليون دينار والبنك الأهلي المتحد الذي يخصه من الرهونات 45 مليون سهم قيمتها 119 مليون دينار وكذلك البنك الأهلي الكويتي باجمالي نحو 37 مليون سهم مرهون قيمتها 98 مليون دينار.

وقالت ثلاثة بنوك كويتية اليوم هي بنك الخليج وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد الكويتي في إفصاحات منفصلة اليوم لبورصة الكويت إن ما سيؤول إليها من أموال لا يستدعي الإفصاح.

وقال بنك الخليج "أي عملية سداد لمديونيات قائمة على العملاء أو تسييل ضمانات بهدف تسديد مديونيات هي من الأعمال المصرفية الاعتيادية ولا تستدعي الإفصاح بشأنها."