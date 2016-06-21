سهم أمريكانا يواصل الصعود في بورصة الكويت

الكويت 21 يونيو حزيران (رويترز) - واصل سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الثلثاء ارتفاعه في بورصة الكويت وذلك بعد الإعلان الأحد الماضي عن بيع حصة مجموعة الخرافي في أمريكانا لشركة أدبتيو الإماراتية.

وصعد سهم أمريكانا اليوم 4.35 في المئة ليصل إلى 2.4 دينار للسهم وهو سعر لا يزال أقل من سعر السهم في صفقة أدبتيو والبالغ 2.65 دينار.

وتضع بورصة الكويت حدودا على أقصى ارتفاع يمكن أن يبلغه أي سهم في الجلسة الواحدة.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.11 في المئة ليصل إلى 5437.6 نقطة بينما بلغ ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.4 في المئة ليغلق عند 820.8 نقطة.

وارتفعت أسهم كيبكو بنهاية الجلسة اثنين في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك برقان 1.6 في المئة.

بينما هبطت أسهم بنك الخليج 4.1 في المئة والبنك التجاري الكويتي 4.6 في المئة وأريد 1.7 في المئة والمدينة 2.2 في المئة.