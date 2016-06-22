مؤشرات الكويت تنخفض صباحا وسهم أمريكانا يواصل الارتفاع

الكويت 22 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الأربعاء حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة إلى 5433 نقطة في حين نزل مؤشر كويت 15 للسهم القيادية 0.17 في المئة إلى 819.5 نقطة.

وواصل سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ارتفاعه الذي بدأه منذ الإعلان عن بيع حصة مجموعة الخرافي في الشركة إلى شركة أدبتيو التي يقودها رجل الأعمال الاماراتي محمد العبار.

وصعد سهم أمريكانا 4.2 في المئة ليصل إلى 2.5 دينار وهو سعر لا يزال أقل من السعر الذي ستتم به الصفقة والبالغ 2.65 دينار للسهم. غير أن ذلك قد يرجع إلى أن بورصة الكويت تضع حدودا قصوى لارتفاع أي سهم خلال الجلسة الواحدة.

وأوقفت بورصة الكويت صباح اليوم التداول على أسهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية لحين ورود إيضاح بشأن أخبار صحفية تم تداولها. ولم يوضح بيان البورصة طبيعة الأخبار الصحفية.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وكيبكو والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة.