مؤشرات الكويت تغلق مرتاجعة وسهم أمريكانا يستقر عند 2.5 دينار

الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الخميس على انخفاض حيث تراجع المؤشر الرئيسي 0.02 في المئة ليصل إلى 5408 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.33 في المئة إلى 812.3 نقطة.

واستقر سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) عند مستوى 2.5 دينار وهو ما يقل 150 فلسا عن السعر المقرر أن تتم به عملية استحواذ أدبتيو الإماراتية على حصة مجموعة الخرافي في أمريكانا والبالغ 2.65 دينار للسهم.

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة والبنك التجاري 6.1 في المئة.

وفي المقابل هبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة والمباني وبنك بوبيان 1.3 في المئة وكابلات ستة في المئة.