بورصة الكويت تهبط بقوة بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الكويت 26 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت الأسهم الكويتية بشكل حاد صباح اليوم الأحد بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية 1.77 في المئة ليصل إلى 3312 نقطة وخسر مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.73 في المئة إلى 798.3 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن هذا الهبوط "متوقع وطبيعي في مثل هذه الظروف" لاسيما مع هبوط الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت بنسبة تفوق 90 في المئة في تمويل ميزانيتها العامة.

وأضاف الدليمي أن الكويت كدولة وكقطاع خاص لديها استثمارات كبيرة في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومن الطبيعي أن تتأثر هذه الاستثمارات مع تضرر الأسواق هناك.

وقال إن هبوط العملات الرئيسية أمام الدولار سيجعل الكويت تستورد احتياجاتها من الخارج بكلفة أعلى معتبرا أن أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أدخلت العالم في حالة من عدم اليقين .. والعالم كله دخل في نفق مظلم."

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وأجيليتي 3.1 في المئة وبيت التمويل 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات الوطنية 5.1 في المئة.