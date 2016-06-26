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لمحة -بورصة الكويت تهبط بقوة بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Sun Jun 26, 2016 10:45am GMT
 
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1025 جمت -

* البورصة الكويتية تتكبد خسائر جسيمة مع باقي أسواق الخليج عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

* مؤشر كويت 15 يغلق منخفضا 1.4% عند 801.3 نقطة والمؤشر السعري 1.11% عند 5347.9 نقطة.

* أسهم زين تغلق منخفضة 1.45% وبيت التمويل الكويتي 2.2% وبنك بوبيان 1.3% وبنك الكويت الوطني 1.7% والصناعات الوطنية 3.4%.

* أسهم بنك الخليج تغلق منخفضة 1.7% وأمريكانا 1.6% وأجيليتي 2.1% وبنك وربة 1.2% وارتفاع بنك برقان 1.6%. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
 