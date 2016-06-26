الأولى للاستثمارالكويتية في "مرحلة متقدمة" لتسوية ديون

الكويت 26 يونيو حزيران (رويترز) - أفادت الشركة الأولى للاستثمار الكويتية اليوم الأحد أنها وصلت إلى "مرحلة متقدمة" في مفاوضاتها مع بيت التمويل الكويتي لتسوية ديون مستحقة على الشركة قدرها 27.58 مليون دينار (91.48 مليون دولار) مقابل أصول عقارية.

جاء هذا في بيان موقع من عيسى عبد الله الوقيان الرئيس التنفيذي للشركة نشر بموقع بورصة الكويت.

كانت الشركة قالت في مايو أيار إنها تجري مفاوضات مع البنك الدائن لتسوية هذه الديون.

وقالت صحيفة القبس اليوم إن بيت التمويل الكويتي والأولى للاستثمار سيوقعان اتفاقا رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة لتسوية مديونية الشركة لدى البنك.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها القول إن التسوية ستجري عبر تنازل الأولى للاستثمار عن حصتها في أبراج بمكة لبيت التمويل الكويتي حيث ستصبح الشركة بعد هذه التسوية "بلا ديون".

والأولى للاستثمار مدرجة ببورصة الكويت ويبلغ رأسمالها المدفوع 65 مليون دينار وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي حيث تملك شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة للمجموعة 13 بالمئة فيها.