مؤشرات الكويت تغلق على انخفاض بسبب الأسهم القيادية

الكويت 29 يونيو حزيران (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على هبوط بسبب الأسهم القيادية التي تراجعت بشكل واضح.

وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.01 في المئة ليصل إلى 5374.8 نقطة في حين كان انخفاض مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية كبيرا وانخفض 0.74 في المئة إلى 811.7 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 6.5 مليون دينار منها 3.3 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة وبنك برقان وزين 1.5 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.

في المقابل ارتفعت أسهم بنك وربة 1.2 في المئة وبنك الكويت الدولي 1.1 في المئة والمدينة 2.2 في المئة.