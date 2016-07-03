مؤشرات الكويت تغلق متباينة وانخفاض حاد في قيم التداولات

الكويت 3 يوليو تموز (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد متباينة حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة ليصل إلى 5369 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.44 في المئة إلى 802.2 نقطة.