مؤشرات الكويت تغلق متباينة وانخفاض حاد في قيم التداولات
الكويت 3 يوليو تموز (رويترز) - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد متباينة حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة ليصل إلى 5369 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.44 في المئة إلى 802.2 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 5.5 مليون دينار وهي قيمة شديدة التدني بالنسبة لبورصة الكويت. وتأتي قبل عطلة عيد الفطر التي ستبدأ يوم الثلاثاء.
وارتفعت أسهم المباني 1.3 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة والاستثمارات الوطنية 5.3 في المئة ونور للاستثمار 5.1 في المئة.
وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني والمزايا 1.7 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
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