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مؤشرات الكويت ترتفع صباحا

Wed Jul 13, 2016 6:13am GMT
 
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0604 جمت - ارتفعت مؤشرات البورصة الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مكاسب سهمي الكويت الوطني وأجيليتي لكن وسط تداولات هزيلة.

وصعد المؤشر السعري للسوق 0.18 بالمئة إلى 5387.5 نقطة فيما زاد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.28 بالمئة إلى 800.8 نقطة.

وسجل سهما الكويت الوطني وأجيليتي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.8 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

ولم يرتفع أي من الأسهم القيادية الأخرى في حين انخفضت أسهم بيتك وفيفا 1.1 بالمئة لكل منهما وخسر سهما الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة والتجاري 2.4 بالمئة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير عبد المنعم درار)
 