مؤشر كويت 15 يرتفع صباحا

14 يوليو تموز (رويترز) - ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية في مستهل تعاملات الخميس مخالفا أداء المؤشر السعري للسوق الذي سجل تراجعا طفيفا وسط تداولات هزيلة.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.15 بالمئة إلى 798.7 نقطة مدعوما بمكاسب سهم الكويت الوطني الذي قفز 1.8 بالمئة.

ولم يرتفع أي من الأسهم القيادية الأخرى المدرجة على كويت 15.