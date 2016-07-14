بيان: نمو صافي ربح بنك بوبيان الكويتي 18% في النصف/1

القاهرة 14 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك بوبيان الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية اليوم الخميس إن صافي ربحه زاد 18 بالمئة في النصف الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وذكر البنك في بيان إلى البورصة أن صافي ربحه بلغ 18.9 مليون دينار (63 مليون دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 16 مليون دينار قبل عام.

وأضاف أن إيراداته التشغيلية بلغت 51.1 مليون دينار في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران بزيادة 17 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها الإيرادات 43.8 مليون دينار.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك عادل عبد الوهاب الماجد إن تحقيق هذا المستوى من الربحية والنمو "جاء رغم بيئة التشغيل الصعبة والمنافسة العالية التي يشهدها السوق الكويتي" لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأغلق سهم بنك بوبيان اليوم منخفضا 1.3 بالمئة إلى 375 فلسا.

وارتفع إجمالي أصول البنك 18 بالمئة إلى 3.4 مليار دينار في النصف الأول من 2016 في حين زادت ودائع العملاء 23 بالمئة إلى 2.8 مليار دينار.