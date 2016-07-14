تباين أسواق الأسهم الخليجية وسط هبوط أسعار النفط

من هديل الصايغ

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - تباينت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر بعد هبوط أسعار النفط في الجلسة السابقة وهو ما أضعف شهيتهم للأصول العالية المخاطر.

وضغطت الشكوك على بورصات المنطقة في ساعات التداول قبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي منذ تصويت البريطانيين لصالح خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.

وقال فيجاي هاربالاني مدير الصندوق لدى المال كابيتال في دبي "كان هناك بعض القلق قبيل اجتماع بنك إنجلترا اليوم مع توقع المستثمرين خفضا للفائدة.

"أثر ضعف أسعار النفط أمس على المعنويات."

وتراجعت أسعار النفط بما يزيد عن 3 بالمئة يوم الاربعاء بعدما حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تخمة المعروض العالمي تهدد تعافي السوق.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة لتبلغ عند التسوية 44.75 دولار للبرميل.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي بشكل طفيف بقيادة أسهم البنوك. وارتفع سهم بنك الاتحاد الوطني 0.2 بالمئة رغم أن البنك المملوك بنسبة 50 بالمئة لحكومة أبوظبي سجل هبوطا قدره 17.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.