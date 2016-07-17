لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا
0615 جمت -
* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.06 في المئة إلى 5393.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.44 في المئة إلى 801.1 نقطة.
* سهم بنك بوبيان يرتفع 1.3 في المئة وسهم بنك الكويت الوطني الذي يملكه يصعد 1.75 في المئة بعد تحقيق بنك بوبيان أرباحا جيدة.
* قال بنك بوبيان الخميس إن صافي ربحه زاد 18 بالمئة ليصل إلى 18.9 مليون دينار (63 مليون دولار) في النصف الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
* ارتفاع أسهم ايفا 1.7 في المئة وعقارات الكويت 1.9 في المئة والمنتجعات 1.75 في المئة.
* هبوط أسهم فيفا 1.1 في المئة وزين 1.5 في المئة والمزايا 1.7 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
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