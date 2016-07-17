لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا

‭0615‬ جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع صباحا 0.06 في المئة إلى 5393.9 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.44 في المئة إلى 801.1 نقطة.

* سهم بنك بوبيان يرتفع 1.3 في المئة وسهم بنك الكويت الوطني الذي يملكه يصعد 1.75 في المئة بعد تحقيق بنك بوبيان أرباحا جيدة.

* قال بنك بوبيان الخميس إن صافي ربحه زاد 18 بالمئة ليصل إلى 18.9 مليون دينار (63 مليون دولار) في النصف الأول من 2016 مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

* ارتفاع أسهم ايفا 1.7 في المئة وعقارات الكويت 1.9 في المئة والمنتجعات 1.75 في المئة.