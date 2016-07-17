سهما بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان يرتفعان في الكويت

الكويت 17 يوليو تموز (رويترز) - صعد سهما بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان التابع له اليوم الأحد في بورصة الكويت بعد أن حقق بنك بوبيان ارباحا جيدة في النصف الأول من العام.

وأغلق سهم بنك الكويت الوطني مرتفعا 1.75 في المئة إلى 580 فلسا وسهم بنك بوبيان 2.7 في المئة إلى 385 نقطة.

وقال بنك بوبيان الكويتي الذي يعمل وفق الشريعة الاسلامية الخميس إن صافي ربحه زاد 18 بالمئة وبلغ 18.9 مليون دينار في النصف الأول من 2016 مقارنة مع 16 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي متراجعا 0.02 في المئة ليصل إلى 5389.6 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.24 في المئة إلى 799.6 نقطة.

كما ارتفعت أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وايفا 5.2 في المئة.