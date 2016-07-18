سهم الوطني يقود بورصة الكويت للصعود صباحا

الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الاثنين وقاد سهم بنك الكويت الوطني موجة الصعود بعد أن حقق ارتفاعا في أرباحه الفصلية.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.32 في المئة ليصل إلى 802 نقطة في حين صعد المؤشر الرئيسي 0.01 في المئة إلى 5390 نقطة.

وارتفع سهم بنك الكويت الوطني 1.75 في المئة ليصل إلى 490 فلسا.

وأعلن بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول أمس ارتفاع أرباحه الصافية 7.2 بالمئة لتصل إلى 71.68 مليون دينار (237.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 66.87 مليون دينار قبل عام.

وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي وأجيليتي 1.1 في المئة.