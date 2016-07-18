لمحة -الأسهم القيادية ترتفع بالكويت بقيادة الوطني

0940 جمت -

* الأسهم القيادية ترتفع بالكويت عند الإغلاق وترفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.88 في المئة إلى 806.6 نقطة بينما أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.17 في المئة إلى 5380.45 نقطة.

* سهم بنك الكويت الوطني يقود ارتفاعات الأسهم القيادية ويصعد 1.7 في المئة إلى 590 فلسا بعد تحقيق ارتفاع في أرباحه الفصلية.

* بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول أعلن الأحد ارتفاع أرباحه الصافية 7.2 بالمئة لتصل إلى 71.68 مليون دينار (237.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 66.87 مليون دينار قبل عام.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 2.25 في المئة وأجيليتي 2.1 في المئة وبنك الخليج 0.9 في المئة.