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تداولات ضعيفة في بورصة الكويت صباحا

Tue Jul 19, 2016 7:09am GMT
 
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الكويت 19 يوليو تموز (رويترز) - طغى ضعف التداول على بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء ولم تتجاوز قيمة التداول 1.7 مليون دينار بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش أي بعد مرور نحو ساعة من بدء الجلسة.

وتراجع المؤشر الرئيسي 0.01 في المئة ليصل إلى 5380 نقطة في حين ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1 في المئة ليصل إلى 807.4 نقطة.

وارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة والبنك التجاري الكويتي 6.6 في المئة.

في المقابل هبطت أسهم بنك الكويت الدولي 1.05 في المئة وفيفا 1.1 في المئة وأجيليتي واحدا في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار)
 