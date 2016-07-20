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لمحة -المؤشر الكويتي يستقر صباحا ومؤشر كويت 15 يرتفع

Wed Jul 20, 2016 6:14am GMT
 
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0610 جمت -

* المؤشر الكويتي يستقر عند 5370.7 نقطة ومؤشر كويت 15 يرتفع 0.18 بالمئة إلى 802 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي يرتفع 1.1 بالمئة والمدينة 2.1 بالمئة والاستثمارات الوطنية الكويتية 4.2 بالمئة.

* هبوط أسهم ألافكو 2.9 بالمئة والوطنية العقارية 2.5 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة.

* قيمة التداول تتخطى مليون دينار وتصل إلى 1.09 مليون في أول عشر دقائق للجلسة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 