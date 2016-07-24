لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة مع تحسن نسبي في قيمة التداول
0945 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 0.06 في المئة عند 5394.6 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.05 في المئة إلى 811.7 نقطة.
* قيمة التداول تتحسن نسبيا وتصل إلى 11.2 مليون دينار بينما كانت أقل من 10 ملايين في الأسبوع الماضي.
* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وكيبكو 2 في المئة والمباني 1.3 في المئة.
* هبوط أسهم فيفا 1.1 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وأجيليتي 1.05 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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