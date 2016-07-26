مؤشرات الكويت تتذبذب صباحا

الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - تذبذبت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء ومالت الأسهم القيادية للانخفاض.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش كان المؤشر الرئيسي متراجعا 0.05 في المئة إلى 5393 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.01 في المئة إلى 814 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحل المالي لرويترز إن هذا هو نمط التداولات السائد في البورصة بشكل عام خلال هذه الأيام "حالة من التذبذب والصعود والهبوط."

وأضاف أن هناك نوعا من الإقبال على الأسهم الصغيرة على حساب الأسهم القيادية لاسيما أسهم التي أصبح المتداولون ينأون عنها بعد أن ظهرت النتائج الفصلية لأغلبها.

وهبطت أسهم زين 1.5 في المئة وبنك وربة 1.2 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة.

وارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3 في المئة والاستثمارات الوطنية وميزان القابضة 1.9 في المئة.