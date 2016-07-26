لمحة -المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا مع ضعف قيمة التداول
0955 جمت -
* المؤشر الكويتي يغلق مرتفعا 1.64 في المئة إلى 5484 نقطة ومؤشر كويت 15 يتراجع 0.03 في المئة إلى 813.7 نقطة.
* قيمة التداول تبلغ 4.3 مليون دينار وهي واحدة من أضعف القيم في تاريخ بورصة الكويت.
* ارتفاع أسهم زين 1.5 في المئة والمباني 1.3 في المئة والبنك الأهلي الكويتي 1.6 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الخليج 0.9 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
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