لمحة -مؤشرات الكويت تهبط صباحا

0625 جمت -

* المؤشر الكويتي يتراجع 0.09 في المئة إلى 5479.5 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.35 في المئة إلى 810.8 نقطة.

* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة والكويتية للاستثمار 4.8 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.

* هبوط أسهم زين 1.5 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والوطنية العقارية 1.3 في المئة والاستثمارات الوطنية 1.9 في المئة.