لمحة -مؤشرات الكويت تتباين عند الإغلاق
0945 جمت -
* مؤشرات الكويت تتباين بنهاية التداولات حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.41 في المئة إلى 5461.9 نقطة بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.19 في المئة إلى 815.2 نقطة.
* قيمة التداولات 7.6 مليون دينار منها 4.2 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي 2.3 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وأجيليتي 1.1 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني 1.6 في المئة والبنك الأهلي 1.5 في المئة وايفا 4.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.