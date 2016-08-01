لمحة -سهم زين يرتفع بالكويت بعد صعود الأرباح
0608 جمت -
* سهم زين يرتفع صباحا بالكويت 1.5 بالمئة إلى 335 فلسا بعد نمو الأرباح الفصلية للمجموعة.
* أعلنت مجموعة زين أمس أن أرباحها الصافية ارتفعت 14 في المئة لتصل إلى 45 مليون دينار (149.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 39 مليونا قبل عام.
* المؤشر الكويتي يرتفع 0.2 بالمئة إلى 5462 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.52 بالمئة إلى 814.8 نقطة.
* ارتفاع أسهم بيت التمويل الكويتي وأجيليتي 1.1 بالمئة وأمريكانا 0.8 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة.
* هبوط أسهم فيفا 1.1 بالمئة وبنك وربة 1.2 بالمئة وبيت الأوراق المالية 5 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.