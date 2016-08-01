لمحة -سهم زين يرتفع بالكويت بعد صعود الأرباح

* أعلنت مجموعة زين أمس أن أرباحها الصافية ارتفعت 14 في المئة لتصل إلى 45 مليون دينار (149.3 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 39 مليونا قبل عام.