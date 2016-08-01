مؤشرات الكويت ترتفع بدفع من الأسهم القيادية

الكويت أول أغسطس آب (رويترز) - صعدت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين بدفع من الأسهم القيادية التي ارتفعت بقوة.

وأغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.34 في المئة ليصل إلى 5469.6 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.89 في المئة إلى 817.9 نقطة.

وقال عدنان الدليمي المحلل المالي لرويترز إن "المؤشر (الرئيسي) كان ثابتا في المنطقة الخضراء طوال الجلسة ولم يكن هناك ضغوط عليه."

وأضاف أن ارتفاع الأسهم القيادية اليوم كان "جيدا" وعوض الخسائر التي منيت بها في جلسة أمس وهو ما أعطى "نوعا من الراحة للمتداولين بعد هبوط السوق بشكل كبير أمس."

وارتفعت أسهم زين 1.5 في المئة وأجيليتي 2.1 في المئة وأمريكانا 0.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.25 في المئة.

وهبطت أسهم البنك التجاري الكويتي 2.7 في المئة والامتياز 1.5 في المئة وأريد 6.8 في المئة.