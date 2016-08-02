جي اف اتش البحرينية تخفض ديونها 45 مليون دولار

الكويت 2 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة جي اف اتش المالية البحرينية اليوم الثلاثاء إنها قامت بسداد 45 مليون دولار من ديونها لائتلاف الجهات التي منحتها التسهيلات ليصل إجمالي التسهيلات المتبقية 105 ملايين دولار فقط.

وقالت المجموعة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان لبورصة الكويت إن الديون التي عليها يقابلها إجمالي حقوق الملكية للمجموعة بمبلغ 700 مليون دولار.