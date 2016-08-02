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لمحة -مؤشرات الكويت تغلق منخفضة وسط ضعف شديد في قيم التداول

Tue Aug 2, 2016 9:52am GMT
 
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0935 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق منخفضا 0.12 بالمئة ليصل إلى 5463.2 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يهبط 0.5 بالمئة إلى 813.9 نقطة.

* قيمة التداول تبلغ 3.7 مليون دينار وهي واحدة من أقل القيم التي تسجلها البورصة في تاريخها.

* أعلنت الحكومة أمس رفع أسعار البنزين اعتبارا من أول سبتمبر أيلول المقبل كأحد الإجراءات الهادفة لإصلاح الاقتصاد والتعامل مع هبوط أسعار النفط.

* ارتفاع أسهم مجموعة الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة وطيران الجزيرة 1.2 بالمئة والامتياز ثلاثة بالمئة.

* أسهم بيت التمويل الكويتي وفيفا تهبط 1.1 بالمئة وأجيليتي واحدا بالمئة وبنك الخليج 0.85 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 