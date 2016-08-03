لمحة -مؤشرات الكويت ترتفع صباحا

0612 جمت -

* المؤشر الكويتي يرتفع 0.07 في المئة ليصل إلى 5466.9 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 1.08 في المئة إلى 822.6 نقطة.

* سهم بيت التمويل الكويتي يقود التداولات في الأسهم القيادية وصعد 3.3 في المئة إلى 465 فلسا ويستحوذ على 1.4 مليون دينار من قيمة التداولات البالغ إجماليها 2.6 مليون دينار.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة وبنك الكويت الوطني 1.7 في المئة.