لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة

0950 جمت -

* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.14 في المئة ليصل إلى 5470.8 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية يصعد 0.59 في المئة إلى 818.7 نقطة.

* ارتفاع سهم بيت التمويل الكويتي 3.3 في المئة إلى 465 فلسا بعد أن حصل على مبلغ 44.5 مليون دينار من بنك الكويت التجاري تنفيذا لحكم قضائي.

* ارتفاع أسهم فيفا 1.1 في المئة وكيبكو 1.9 في المئة وبنك برقان 1.5 في المئة.