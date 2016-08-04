لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا والأسهم القيادية تهبط

* المؤشر الكويتي يرتفع بشكل طفيف بلغت نسبته 0.02 بالمئة ليصل إلى 5471.9 نقطة بينما مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية تهبط 0.51 بالمئة إلى 814.5 نقطة متأثرا بهبوط عدد من الاسهم.