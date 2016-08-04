لمحة -ارتفاع طفيف للمؤشر الكويتي صباحا والأسهم القيادية تهبط
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* المؤشر الكويتي يرتفع بشكل طفيف بلغت نسبته 0.02 بالمئة ليصل إلى 5471.9 نقطة بينما مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية تهبط 0.51 بالمئة إلى 814.5 نقطة متأثرا بهبوط عدد من الاسهم.
* سهم بيت التمويل الكويتي يهبط 1.1 بالمئة ليصل إلى 460 فلسا بعد ارتفاعه أمس 3.3 بالمئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية 1.7 بالمئة ومنشآت 3.5 بالمئة.
* وارتفاع أسهم الاستثمارات الوطنية 1.9 بالمئة والمزايا 1.8 بالمئة وكامكو 3.6 بالمئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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