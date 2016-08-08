لمحة -مؤشرات الكويت تغلق مرتفعة وسط شح في قيم التداول
0940 جمت -
* المؤشر الكويتي الرئيسي يغلق مرتفعا 0.45 في المئة ليصل إلى 5516.1 نقطة ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.54 في المئة إلى 819.3 نقطة.
* قيمة التداول متواضعة وتبلغ 6.1 مليون دينار منها 2.2 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
* ارتفاع أسهم بنك الكويت الوطني 1.7 في المئة وبنك بوبيان 1.3 في المئة والبنك الأهلي 1.6 في المئة.
* سهم أجيليتي يغلق مستقرا عند 480 فلسا بعد نمو أرباح الربع الثاني بنسبة 11 في المئة.
* هبوط أسهم بنك الكويت الدولي 1.1 في المئة ومجموعة الصناعات 1.7 في المئة ونور 1.2 في المئة.
* (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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